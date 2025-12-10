Adolescente com mandado de busca e apreensão é detido pela RPM na Vila Prado

Na tarde desta quarta-feira (10), uma equipe da Rádio Patrulha de Motos (RPM) da 2ª Companhia realizava patrulhamento pela Avenida Teixeira de Barros, no bairro Vila Prado, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita.

Durante a abordagem, o jovem se recusou a informar sua verdadeira identidade, fornecendo nomes de outras pessoas. Após diversas tentativas de confirmar os dados e diante das inconsistências, os policiais passaram a desconfiar de que ele estaria mentindo.

Momentos depois, o indivíduo confessou seu verdadeiro nome. Em consulta, foi verificado que se tratava de um adolescente de 16 anos, que possuía um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Ele ainda relatou que havia fugido da casa-abrigo, sem retornar, o que motivou a ordem judicial.

Diante dos fatos, o menor foi detido e encaminhado à CPJ de São Carlos, onde permaneceu recolhido.

