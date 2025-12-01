(16) 99963-6036
segunda, 01 de dezembro de 2025
Segurança

Adolescente com mandado de busca e apreensão é detido no Planalto Verde

01 Dez 2025 - 16h34Por Da redação
Um adolescente de 16 anos foi detido na manhã desta segunda-feira (1º) na Rua Antônio dos Santos, no bairro Planalto Verde, após a equipe policial receber informações de que havia um mandado de busca e apreensão em seu nome.

Com base no mandado, os agentes se deslocaram até o endereço citado. Ao chegarem ao local, localizaram o menor em sua residência e realizaram a abordagem.

O adolescente foi detido e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

