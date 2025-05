Adolescente ameaça professora após ser flagrado com celular em sala de aula

Compartilhar no facebook

Celular - Crédito: Agência Brasil

Uma professora de uma escola estadual no bairro Parque Santa Mônica, em São Carlos, registrou um boletim de ocorrência após se sentir ameaçada por um aluno durante uma aula do 8º ano, na manhã da última quinta-feira (22).

De acordo com o registro policial, a docente relatou que o estudante levantou-se durante a aula, dirigiu-se ao fundo da sala e, de forma suspeita, entregou um objeto a uma colega recém-chegada à turma, pedindo para que ela escondesse. A professora interveio e solicitou à aluna que entregasse o item, identificando que se tratava do celular do estudante, que estava ligado.

Ao levar o aparelho até sua mesa e acionar a inspetora da escola, a professora afirma que foi surpreendida pela reação agressiva do aluno, que começou a gritar e se mostrou visivelmente alterado. A inspetora tentou intermediar a situação, devolvendo o celular ao aluno, e desceu para chamar alguém da gestão escolar.

No entanto, a tensão aumentou quando o estudante, em atitude descrita como "ameaçadora", dirigiu-se novamente à professora, forçando-a a sair da sala às pressas em busca de apoio. Após o aluno retornar ao andar inferior, ele voltou a subir, mantendo o comportamento intimidador, sendo necessário que a docente anunciasse que faria um boletim de ocorrência para conter a situação.

