Adolescente alterado é flagrado com entorpecentes no Jardim Cruzado, em Ibaté

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um adolescente de 16 anos foi flagrado com entorpecentes no final da tarde desta terça-feira, na rua José Giro, no Jardim Cruzado, em Ibaté. Ele portava 42 pedras de crack e chegou a ofender policiais militares, que patrulhavam o bairro.

De acordo com os PMS, o infrator estava em uma bicicleta e em um dos seus bolsos notaram um volume. Retornaram e fizeram a abordagem. Em seguida o adolescente jogou a bike no chão e, alterado, passou a gritar, ofendendo os policiais e entre as frases, uma que ele teria disso é que “polícia tem que morrer”.

Após ser dominado, ele foi revistado e no bolso havia 42 pedras de crack. Ao lado do pai, foi encaminhado à CPJ e informou que já teria duas passagens pelo crime de tráfico de droga. Em seguida foi liberado.

