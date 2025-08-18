Adolescente agride homem com pedra após desentendimento em São Carlos

UPA Cidade Aracy - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na manhã de sábado (16), um desentendimento ocorrido em uma residência no bairro Antenor Garcia, em São Carlos, terminou em caso de polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para verificar uma briga em uma casa localizada na Rua Donato Pedrino. No local, encontraram uma adolescente de 14 anos do lado de fora do imóvel e um homem de 18 anos dentro do quintal.

Segundo relatos, a adolescente afirmou que, após uma discussão, o jovem teria se alterado e partido para cima dela. Para se defender, ela o agrediu utilizando uma pedra. Já a versão do rapaz é de que a adolescente teria pulado o muro da residência e, em seguida, o atacado, atingindo-o no supercílio direito, braço esquerdo e pescoço.

Durante a confusão, móveis da sala e do quintal foram danificados. A adolescente foi levada à UPA do Cidade Aracy, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência. O Poder Judiciário já havia concedido medidas protetivas de urgência em favor da adolescente, que foram reiteradas após o registro. Exames de corpo de delito foram requisitados e a perícia acionada.

O caso foi registrado como ato infracional análogo a lesão corporal e dano, sendo encaminhado para a continuidade das investigações pela Polícia Civil.

