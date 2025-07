Adolescente agride a mãe durante discussão em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 53 anos foi agredida pela própria filha, uma adolescente de 17 anos, durante uma discussão na noite de quarta-feira (2), no bairro Vila Laura, em São Carlos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe procurou o Conselho Tutelar após a filha sair de casa para viver com o namorado sem seu consentimento. Na noite do ocorrido, a mulher foi até a residência onde a adolescente estava para levá-la de volta, quando teve início uma discussão. Durante o confronto, a jovem teria empurrado a mãe, que caiu no chão, e passou a agredi-la com socos na cabeça e nos braços.

Após o episódio, a vítima deixou o local, enquanto a adolescente permaneceu na residência. A mulher solicitou exame de corpo de delito e manifestou o desejo de requerer medidas protetivas contra a filha, alegando que já havia sido ameaçada de morte por ela em outra ocasião.

