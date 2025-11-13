Acusados de furto são linchados pela população em cidade da região

Crédito: Flávio Fernandes

Dois homens suspeitos de tentar furtar fios elétricos foram brutalmente espancados por moradores na noite desta quarta-feira (12), no bairro São Lucas, na região norte de Araraquara. A ação violenta ocorreu após a dupla invadir uma residência e causar danos ao imóvel.

De acordo com informações apuradas no local, os suspeitos teriam entrado na casa com o objetivo de retirar fios de energia. Portas e janelas foram danificadas durante a ação criminosa. Revoltados ao perceberem o furto, moradores cercaram os homens e iniciaram uma sequência de agressões.

As vítimas do espancamento foram atingidas com pedaços de madeira e outros objetos. A violência foi tão intensa que a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisaram ser acionados com urgência.

Quando chegaram ao local, policiais encontraram os dois homens caídos no chão, com ferimentos graves, ensanguentados e com suspeita de múltiplas fraturas. Equipes do SAMU prestaram os primeiros socorros e os encaminharam para a UPA do Melhado, onde permanecem em atendimento. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Civil de Araraquara irá investigar o caso, ouvindo testemunhas, analisando eventuais imagens de câmeras de segurança e apurando tanto o crime de furto quanto as agressões cometidas pelos moradores.

