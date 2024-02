Acusado é detido em frente a creche na Vila Prado praticando o tráfico de drogas

A droga que estava em poder do homem, acusado de tráfico - Crédito: Maycon Maximino

Uma denúncia anônima fez com que policiais militares da equipe 2ª Companhia prendessem um homem de 42 anos, acusado de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na rua Ananias Evangelista de Toledo, em frente a Creche Aracy Pereira Lopes, na Vila Prado.

Os PMs patrulhavam o bairro quando foi alertado por uma testemunha que estaria ocorrendo o tráfico de drogas em uma casa abandonada. O local seria um local conhecido como “ponto” no bairro.

Com as características do suspeito, os PMs foram até o endereço e abordaram o acusado que estava em frente a moradia. Após revista, localizaram em seu poder crack e dinheiro. Em seguida, entraram na casa abandonada e encontraram mais crack, pinos com cocaína e mais dinheiro. No corredor havia ainda uma mulher de 31 anos que confessor ser viciada.

Ambos foram encaminhados à CPJ. O homem, após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem. A mulher, ouvida e liberada.

