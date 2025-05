Acusado de tráfico de drogas resiste à prisão e incita populares contra a PM

Compartilhar no facebook

Um acusado de drogas de 18 anos, após ser detido por volta das 23h30 desta terça-feira, 6, resistiu à prisão e teria incitado populares contra os policiais militares da Força Tática. O fato ocorreu em um estacionamento do condomínio 5 do CDHU, na Vila Isabel.

Segundo relato dos PMs, estaria ocorrendo uma operação policial quando flagraram o acusado vendendo entorpecentes para um motociclista, que conseguiu a fuga.

O suspeito, porém, foi detido e com ele havia uma sacola. No interior havia 141 porções de maconha, 230 pedras de crack, 14 porções de dry e 84 pinos com cocaína, além de R$ 1.580,65 que foram apreendidos. Já o acusado de tráfico de drogas foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

