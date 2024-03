Acusado de tráfico de drogas, homem é detido pela PM no Jardim Hikari

SIGA O SCA NO

A droga que foi apreendida com o suspeito - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 40 anos foi detido por policiais militares na tarde desta quarta-feira, 13, acusado de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu no cruzamento das ruas Juliano Parollo com a Luigi Masiero, no Jardim Hikari.

PMs foram ao local, onde teria intenso comércio de drogas, após denúncias anônimas. O homem, em atitude suspeita, foi abordado e com ele, foi localizado entorpecentes em uma das mãos e na outra, uma sacola com o restante das drogas.

Ele foi detido e encaminhado à CPJ, onde foi constatado ainda que ele possui passagem por homicídio. Após as deliberações de praxe, foi recolhido ao centro de triagem.

