Acusado de tráfico de drogas é detido por PMs no Zavaglia

A droga encontrada pela PM foi apreendida na CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Um acusado de tráfico de drogas, de 20 anos, foi detido por policiais militares do Rádio Patrulhamento na noite desta quarta-feira, 16, na rua Antônio Pereira de Morais (antiga rua 9) no Jardim Zavaglia.

Os PMs foram acionados via Copom para atender um caso de violência doméstica onde irmãos teriam se desentendido. No local, antes de chegar na moradia, encontraram o acusado em atitude suspeita com um “volume” na cinta.

Ao ver a viatura, o suspeito dispensou tal objeto, que foi recuperado pela PM e no interior havia uma quantidade de drogas. Diante do flagrante, a irmã do acusado foi notificada sobre o achado e ele encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

