Acusado de trÃ¡fico de drogas Ã© detido pela PM no Aracy 2

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do suspeito foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Um acusado de tráfico de drogas, de 22 anos, foi detido por policiais militares na tarde desta terça-feira, 11, na rua Luiz Olay, no Cidade Aracy 2. Com ele foram localizados entorpecentes e uma quantia em dinheiro;

A PM atendia uma ocorrência no bairro quando notaram a presença do suspeito em um local conhecido como “ponto” de tráfico. Como ele carregava uma sacola, foi feita a abordagem. Indagado, assumiu o tráfico no local e na sacola, havia R$ 49, 41 pedras de crack e 24 porções de maconha.

Após ser detido, o acusado foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição das autoridades policiais. A droga foi apreendida.

Leia Também