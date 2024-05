Acusado de tráfico de drogas é detido pela Força Tática

A droga que foi encontrada pelos PMs da Força Tática foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares da Força Tática detiveram por volta das 19h40 desta quinta-feira, 23, dois homens no cruzamento das ruas Salomão Schevz com a Guadalajara, no Jardim Gonzaga. Um deles seria acusado de tráfico e o segundo, procurado pela Justiça.

O local, de acordo com os PMs é conhecido pelo tráfico de drogas e constataram a presença de um suspeito abaixado que estaria mexendo em uma caixa de papelão. Ao perceber a viatura, tentou deixar o local, mas foi abordado, Com ele havia R$ 56,70. No local onde ele estava, encontraram 109 pinos com cocaína, 50 porções de maconha, 17 pedras de crack embaladas e 8 unidades de haxixe.

Ao lado do suspeito, estaria um segundo homem que também foi abordado e afirmou que teria dado R$ 5,00 para o ao acusado, com o intuito de comprar uma porção de maconha. Após pesquisa via Copom, o viciado era procurado por tráfico de drogas.

Ambos foram detidos e encaminhados à CPJ, onde permanceram à disposição da Polícia Civil.

