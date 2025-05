Acusado de tráfico de drogas é detido em “ponto” no Parque Douradinho

Cocaína estava no porta-luvas do Celta - Crédito: Maycon Maximino

Um acusado de tráfico de drogas, de 19 anos, foi detido por policiais militares na Avenida Luciano Eduardo Félix, no Parque Douradinho. Ele estava em um local conhecido como “ponto” no bairro.

Os PMs patrulhavam o bairro quando realizaram a abordagem em um Celta vermelho, com o suspeito ao volante. Foi feita busca no veículo e localizado no porta-luvas uma quantia de cocaína. No console, dinheiro e um celular.

O suspeito foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição das autoridades policiais. O Celta recolhido ao pátio municipal, devido à falta de licenciamento.

