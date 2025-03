Acusado de trÃ¡fico de drogas Ã© detido durante operaÃ§Ã£o saturaÃ§Ã£o da PM

Apreensão de entorpecentes contou com o apoio do BAEP de Ribeirão Preto - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares da Força Tática e do Canil do BAEP de Ribeirão Preto, durante Operação Saturação, detiveram um acusado de tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 18, no CDHU, na Vila Isabel.

Os PMs tentaram a abordagem no suspeito de 23 anos que estava no estacionamento do bloco 4. Ele tentou a fuga e entrou em um apartamento no condomínio 4, mas foi detido. Conhecido nos meios policiais, os PMs recuperaram a sacola onde estava a droga e dinheiro.

Ele foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial.

