Acusado de trÃ¡fico de drogas Ã© detida pela PM no Pacaembu

A droga encontrada com o acusado de tráfico foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Um acusado de tráfico de drogas, de 20 anos, foi detido por policiais militares da Rádio Patrulha na noite desta quinta-feira, 20, na Avenida Pacaembu, bairro de mesmo nome.

Os policiais realizaram a operação saturação pelo bairro quando viram uma dupla em atitude suspeita. O acusado de tráfico de drogas, ao ver a presença policial, teria jogado uma sacola, recuperada posteriormente, com entorpecentes em seu interior. Com ele, havia uma quantia em dinheiro e dois pinos com cocaína. Já o comparsa, de 27 anos, seria viciado em drogas e estaria comprando maconha.

Ambos foram detidos e encaminhados à CPJ, onde ficaram à disposição da autoridade policial. A droga foi apreendida.

