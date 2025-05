Acusado de pichar estátua de Conde do Pinhal é detido por policiais do 3º DP

Compartilhar no facebook

Estátua de Conde do Pinhal pichada -

O acusado de pichar a estátua de Conde do Pinhal foi identificado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (19). Policiais do 3º Distrito Policial cumpriram um mandado de busca em sua residência, onde foram encontradas pequenas quantidades de entorpecentes para uso pessoal. No local, não foram identificados materiais relacionados ao ato de vandalismo.

Segundo informações obtidas pela reportagem, o acusado confessou o ato e colaborou com os agentes. De acordo com relatos, o acusado deverá se apresentar novamente para novos esclarecimentos. A

O caso causou grande repercussão entre os moradores e defensores do patrimônio público. A Prefeitura já iniciou o processo de restauração do monumento.

