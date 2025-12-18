(16) 99963-6036
Acusado de matar mecânico no Cidade Aracy vai a júri popular nesta quinta-feira (18)

18 Dez 2025 - 09h22Por Da redação
Local do crime e vítima no detalhe - Crédito: arquivoLocal do crime e vítima no detalhe - Crédito: arquivo

O homem acusado de assassinar o mecânico José Antônio Duarte, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos, será julgado pelo Tribunal do Júri nesta quinta-feira (18). O crime ocorreu dentro da garagem da residência da vítima, que foi atingida por seis disparos de arma de fogo.

De acordo com as investigações, o acusado, de 26 anos, natural de Várzea Grande (MT), foi preso pela Força Tática da Polícia Militar após trabalho conjunto com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Segundo o delegado responsável pelo caso, logo após o crime a equipe iniciou diligências, colheu depoimentos de testemunhas e analisou imagens de câmeras de segurança da região.

As imagens indicaram que o autor teria permanecido em campana, aguardando o momento certo para atacar a vítima. Ainda conforme a polícia, ele estaria disfarçado com vestimentas semelhantes às utilizadas por funcionários de concessionárias ou prestadoras de serviço. Após efetuar os disparos, o suspeito fugiu do local levando uma motocicleta.

Durante a apuração, a DIG foi informada pela Polícia Militar sobre a entrada de um homem ferido por disparos de arma de fogo no Hospital Norden. O indivíduo apresentava ferimentos provocados por dois tiros e teria relatado a funcionários da unidade que seria o autor do homicídio, embora não tenha informado quem o atingiu.

Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil solicitou a prisão do acusado. A motocicleta roubada utilizada no crime foi localizada após indicação do próprio acusado e apreendida para posterior devolução ao proprietário.

Ainda segundo a investigação, o homem teria vindo do estado do Mato Grosso exclusivamente para cometer o crime, o que reforçou a necessidade de sua prisão para evitar fuga. A Polícia Civil também apura a possibilidade de que o homicídio tenha sido cometido sob encomenda. Conforme apontado, o acusado teria filmado a execução, o que indicaria que não conhecia a vítima e que a gravação serviria como prova para os supostos mandantes.

FILHO FOI MORTO NO MESMO CARRO 

 O caso chama atenção por uma trágica coincidência: no dia 28 de janeiro de 2024, , Ruan Carlos da Silva Duarte, de 19 anos, filho de José Antonio Duarte  também foi assassinado no mesmo veículo.

Na ocasião, Ruan estava dentro do VW/Gol quando dois indivíduos em uma moto se aproximaram e abriram fogo contra ele na rua José de Freitas de Souza. Mesmo gravemente ferido, ele conseguiu dirigir até sua casa, onde recebeu ajuda do pai, que estava em uma lanchonete próxima. José Antonio levou o filho até a UPA do bairro, mas Ruan não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi atingido por pelo menos 26 disparos.

 

