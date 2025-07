Acusado de matar jovem no Cidade Aracy será julgado nesta quarta-feira em São Carlos

A vitima -

Na manhã desta quarta-feira (10), a partir das 10h, terá início o julgamento de M.A.S., de 27 anos, conhecido como “Micon”, no Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos. A sessão será presidida pelo juiz Cláudio do Prado Amaral e contará com a participação do promotor de Justiça Marcelo Buffulin Mizuno e do defensor público Joemar Rodrigo Freitas.

De acordo com os autos do processo, o crime ocorreu na madrugada de 12 de fevereiro de 2022, no interior de uma adega, localizada na Rua João Martins França, bairro Cidade Aracy. Segundo a denúncia, após uma discussão no estabelecimento, M.A.S. teria deixado o local e retornado armado, efetuando disparos contra Wemerson Fernandes da Silva, de 20 anos, que tentou fugir, mas foi alcançado e morto atrás de uma caminhonete.

M.A.S. fugiu após o crime, mas foi identificado e preso dias depois pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), sendo formalmente indiciado por homicídio doloso qualificado por motivo fútil. O Ministério Público ofereceu denúncia com base nas provas colhidas durante o inquérito.

Durante a sessão do júri, cinco testemunhas devem ser ouvidas, além do próprio réu, na presença do conselho de sentença, da acusação e da defesa.

