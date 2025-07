Acusado de matar "Deivinho" será julgado nesta quarta-feira em São Carlos

Deivinho chegou a ser socorrido, mas morreu no dia seguinte - Crédito: Arquivo SCA

Será submetido a júri popular, nesta quarta-feira (2), no fórum criminal de São Carlos, um homem acusado de matar a tiros Deivid Andrade dos Santos, o “Deivinho”. O crime ocorreu em novembro do ano passado, no Bairro Cidade Aracy. Deivinho foi morto a tiros e chegou a ser socorrido, mas morreu no dia seguido devido aos ferimentos sofridos.

O acusado pelo crime, Y.O.M. foi preso em flagrante pela Polícia Militar após denúncia. Ele estava escondido em uma casa no Planalto Verde. No imóvel, os policiais encontraram Y.O.M., que se entregou e jogou um revólver calibre 38 no chão. Em depoimento, ele alegou ter disparado contra Deivid, em legítima defesa, após ser atacado por ele e pelo amigo dele, identificado como A.L.S. que desembarcaram de um veículo Ônix.

O acusado alegou que após atirar contra Deivinho, A.L.S. teria efetuado seis disparos contra ele, o que o motivou a fugir do local.

As equipes policiais se deslocaram até a UPA Aracy para colher mais informações sobre o caso e, ao chegar ao local, localizaram A.L.S. nas proximidades que também acabou preso.

O que teria motivado o crime, seria a cobrança de uma "bronca" antiga entre os envolvidos.

