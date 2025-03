Acusado de matar aposentada foi ao velÃ³rio, chorou diante do caixÃ£o e abraÃ§ou o filho dela, diz dele

Acusado chegando na DIG e Ana Flora - Crédito: Maycon Maximino

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu na manhã desta quarta-feira (12) um homem suspeito de envolvimento na morte da aposentada Ana Flora Alberto Fortes Murad, de 66 anos. O crime ocorreu na última sexta-feira (7), no bairro Cidade Jardim.

A vítima foi encontrada com uma medalha amarrada ao pescoço e o corpo parcialmente queimado. A residência estava completamente revirada, e seu carro, um VW Fox, havia desaparecido da garagem. O veículo foi localizado abandonado no bairro Jockey Clube.

O delegado da DIG, Doutor João Fernando Baptista, afirmou que, já no momento dos fatos, a equipe percebeu elementos suspeitos na cena do crime. "Quando nós fomos atender a ocorrência, nós vislumbramos algumas coisas, alguns fatos estranhos no local. Como, por exemplo, o fato de a chave ainda estar na fechadura. A forma como ela faleceu, como o assassino matou ela, ou seja, através de estrangulamento. Então, isso denota que ele chegou muito próximo. Outra coisa, não foi localizado, não foi subtraído nada de valor do local. E as portas e gavetas, embora estivessem todas abertas, não havia sinais de que ele vasculhou à procura de alguma coisa."

Diante dessas evidências, a polícia passou a considerar que o criminoso conhecia a vítima e utilizou essa confiança para cometer o crime. "Enquanto nós estávamos ainda no local, nós recebemos a informação do filho que um amigo dele esteve na casa por volta entre 10 e 10 e meia. Esse horário, segundo os vizinhos, é condizente com o horário do crime, porque o Corpo de Bombeiros foi chamado exatamente às 11 e 10. E esse filho também, ele disse que esse indivíduo era usuário de drogas, recentemente ele esteve preso e que ele não tinha nenhuma razão de estar lá, uma vez que ele não tinha nenhuma intimidade com a vítima."



Roupas encontradas na casa do suspeito e que teriam sido utilizadas por ele no dia do crime.

Durante as investigações, a polícia comprovou que somente o suspeito entrou no imóvel e que, antes do crime, ele havia tentado invadir a casa por pelo menos três vezes. "O que denota que ele estava realmente tentando invadir a casa."

Sobre a motivação do crime, o delegado afirmou que ainda será investigada. "Aqui tudo indica sim, o motivo ainda, como eu disse antes, fora das câmeras, nós vamos apurar ainda, nós temos 30 dias pelo menos para encerrar essa investigação e vai ser apurado."

O veículo da vítima foi encontrado abandonado no bairro Jockey Clube. "Com certeza ele deixou o veículo para ser localizado, uma vez que inclusive ele deixou as chaves, à mostra para ser encontrada."

Ainda segundo o delegado, não havia qualquer rixa entre a vítima e o suspeito. "Não, nenhum, nenhum."

Um fato que chamou atenção foi o comportamento do suspeito após o crime. "Sim, essa é uma das informações que mais choca a nós como seres humanos", disse o delegado ao comentar que o homem compareceu ao velório da vítima, chorou diante do caixão e abraçou o filho dela.

Na casa do indivíduo, a polícia apreendeu as roupas que ele usava no momento do crime. "Sim, foi localizado e apreendido as roupas que ele utilizou no momento do crime."

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso

