Acusado de furto, homem Ã© detido pela GM em SÃ£o Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

A maca foi jogada no matagal pelo suspeito - Crédito: Divulgação

Um homem de 36 anos foi detido por guardas municipais por volta das 14h desta terça-feira, 25, ao tentar praticar o furto em um pavilhão na rua Julião José dos Santos, no CDHU.

Após denúncias de que uma entrou no pavilhão destinado ao depósito de materiais públicos, quebrando uma janela e furtando uma maca de uso da Secretaria de Saúde, além de monitores de computador, um dos suspeitos conseguiu a fuga, mas seu comparsa detido pela GM com os monitores dentro de um saco de lixo. Na tentativa da fuga abandonou a maca no meio de uma mata.

O suspeito foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial.

Leia Também