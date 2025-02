Acusado de furtar carro na região do Senac é detido pelo Comando Força Patrulha

Compartilhar no facebook

Veículo furtado pela manhã foi recuperado pela PM à tarde - Crédito: Maycon Maximino

Um suspeito de 19 anos, acusado de furtar um veículo na manhã desta quinta-feira, 13, na rua Episcopal, região do Senac, foi detido pelo Comando Força Patrulha na região do Shopping Iguatemi.

Segundo apurado, após o furto, no período da manhã, a vítima comunicou a Polícia Militar e horas depois, o Copom acionou as viaturas dando conta que um carro, em atitude suspeita, estaria nas proximidades do shopping.

Foram iniciadas diligências e na Avenida José Pereira Lopes, no Jardim Botafogo, o veículo foi abordado e os PMs constataram que seria o carro furtado durante a manhã. O motorista confessou o crime e disse que seu comparsa, que participou do furto, estaria foragido.

Ele foi detido e encaminhado à CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial. O carro deverá ser restituído à proprietária.

