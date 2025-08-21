Acusado de estupro de vulnerável, procurado pela Justiça é capturado no Cidade Aracy

Caso foi registrado no plantão policial -

Na noite de quarta-feira (20), policiais militares cumpriram um mandado de prisão contra um homem de 51 anos em uma residência localizada na Rua Secondina de Paula Passador, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe já tinha conhecimento da ordem judicial expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos e se dirigiu até o imóvel do procurado. O homem foi informado sobre a decisão e acompanhou os policiais até a delegacia, sem necessidade do uso de algemas.

Na unidade policial, foi confirmado que havia contra ele uma condenação definitiva pelo artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), com pena fixada em 12 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Após o registro da ocorrência, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, de onde será apresentado em audiência de custódia.

Leia Também