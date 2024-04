Acusado de envolvimento na explosão de carros-fortes é de São Carlos, segundo a Polícia

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação/Policia Militar

Um ex-policial militar temporário que teria trabalhado em São Carlos foi preso acusado de integrar o grupo de criminosos conhecido como “novo cangaço” que atacou uma agência bancária na cidade de São Pedro desta segunda-feira (8), dois carros-fortes na rodovia Washington Luís (SP-310) e outro na rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Piracicaba.

Ritchie de Souza Lima, 40 anos, foi preso por policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) na rodovia dos Bandeirantes, em Sumaré/SP. Ele estava em um veículo Land Rover, mesmo modelo que teria sido usado pelos criminosos no assalto a agência bancária na cidade de São Pedro.

Dentro do carro havia “miguelitos”, dispositivos utilizados para furar pneus das viaturas policiais durante eventuais perseguições.

Após a abordagem, Ritchie teria informado um endereço residencial na rua Miguel Rodrigues, bairro Cidade Aracy, em São Carlos. Ele já possuí passagens policiais por roubo, porte ilegal de arma e receptação.

Em novas diligências após a prisão de Ritchie, os policiais chegaram até uma casa em Sumaré, onde encontraram fuzis calibres 5,56 e 7,62, farta quantidade de munições, coletes de proteção balística, rádios comunicadores, explosivos idênticos aos utilizados e apreendidos no roubo ao Banco do Brasil, um saco contendo mais de R$ 110 mil em cédulas de valores diversificados, toucas do tipo balaclava, máscara de gás e aparelhos celulares.

No local um individuo tentou se evadir, mas acabou detido. Outro armado com um fuzil acabou morto por policiais do BAEP.

