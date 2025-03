Acusado de dirigir embriagado, motorista é detido por policiais rodoviários na SP-310

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motorista de 41 anos foi detido por policiais rodoviários por volta das 2h30 desta segunda-feira, 3, na base da corporação, na rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido interior/capital.

Os policiais realizavam a Operação Alcoolemia quando solicitaram ao acusado, que dirigia um Prisma e estava em companhia de duas mulheres, que parasse o veículo.

Após comunicado sobre a operação que visa manter a segurança as rodovias, foi feito o teste do bafômetro, dando como resultado que o motorista estaria alcoolizado. Diante do fato ele foi encaminhado à CPJ e após ser autuado em flagrante por dirigir embriagado e não pagar a fiança, acabou recolhido ao centro de triagem.

