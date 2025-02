Acusado de colocar faca no pescoço da vítima e roubar celular na Vila Lutfalla é detido pela PM

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 47 anos, acusado de roubar o celular de uma mulher na manhã desta terça-feira, 18, foi detido por policiais militares da RPM na manhã desta quarta-feira, 19, na Alameda da Azaléas, no Cidade Jardim. Ele foi detido e encaminhado à CPJ, onde foi constatado ainda que ele seria procurado pela Justiça. Após as deliberações de praxe, foi recolhido ao centro de triagem.

A reportagem apurou que a mulher de 43 anos teria levado o filho autista para a escola e quando retornava, foi abordada pelo acusado que estava em uma bicicleta. Ele chegou a colocar uma faca na garganta da vítima e após ameaças de morte, levou o aparelho.

Após o crime, motoboys tiveram ciência do crime e tentaram ajudar a vítima, que estava apavorada. Entretanto, o assaltante conseguiu a fuga.

Já na manhã desta quarta-feira, os PMs com informações de quem seria o criminoso e com a ajuda de motoboys, chegaram até o suspeito no Cidade Jardim. Fizeram a abordagem e após breve diálogo, o acusado confessou o roubo. Porém, disse que teria trocado o aparelho em uma ‘biqueira’ na Vila Jacobucci. Em pesquisa, os PMs constataram ainda que ele seria procurado pela Justiça. Encaminhado à CPJ, foi recolhido ao centro de triagem.

