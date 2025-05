Acusado de aplicar golpes em postos de combustíveis é preso com BMW furtado

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (3) após ser abordado pela Polícia Militar enquanto dirigia um veículo BMW com placa adulterada no bairro Jardim Gonzaga. A abordagem ocorreu por volta das 20h30, na Avenida Maranhão, após os policiais identificarem o carro como suspeito de envolvimento em um golpe ocorrido recentemente em Descalvado.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor dirigia uma BMW/318. Durante a abordagem, ele afirmou inicialmente que o veículo era de seu pai, adquirido por R$ 70 mil há cerca de três anos. No entanto, ao ser levado ao Plantão Policial, ele mudou a versão e alegou ter pegado o carro emprestado de um homem chamado "Clayton", sem fornecer mais informações.

Ao verificar os dados do veículo, os policiais constataram que a placa não correspondia ao número do chassi. A consulta revelou que o carro era, na verdade, uma BMW com placa BMW8H74, com registro de furto.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao Pátio Municipal de São Carlos. A autoridade policial deliberou pela prisão em flagrante do acusado, que responderá pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O jovem foi encaminhado ao Centro de Triagem local e permanecerá à disposição da Justiça.

