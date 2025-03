Acusada de trÃ¡fico de drogas, dupla Ã© detida pela PM

A droga foi apreendida e encaminhada à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares detiveram por volta das 9h desta sexta-feira, uma dupla acusada de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na rua Luigi Mazziero, no Jardim Hikare.

Os PMs patrulhavam o bairro e no local, conhecido como “ponto de tráfico”, fizeram a abordagem nos suspeitos. Com um acusado de 19 anos, que fazia o “turno da noite”, em revista localizaram uma quantidade de drogas. Com o comparsa, de 18 anos, que assumiria o “turno do dia”, nada foi encontrado. Porém, questionados pelos policiais, confessaram o crime e indicaram onde estaria o entorpecente, respectivamente em uma casa e um terreno.

A droga foi apreendida e a dupla encaminhada à CPJ, onde foi autuada em flagrante e recolhida ao centro de triagem.

