Acusada de envolvimento na morte de Bruna Torres é absolvida em julgamento

Bruna Torres - Crédito: arquivo pessoal

E.L.S., que utilizava o nome social de “Lívia”, foi absolvida na última terça-feira (5) durante julgamento realizado no Fórum Criminal de Araraquara. Ela respondia por envolvimento na morte de Bruna Torres, travesti encontrada morta em 2019, com o corpo desovado na zona rural de São Carlos. Desde então, Lívia estava presa preventivamente. Os jurados acataram a tese da defesa que não havia provas da participação dela no crime.

À época do crime, Lívia atuava como gerente da pensão em que Bruna residia, localizada na rua Guarani, na Vila Furlan, em Araraquara. Segundo as investigações da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos, o homicídio teria sido motivado por uma dívida de R$ 800, referente ao aluguel em atraso. A principal suspeita de ser a mandante do crime, a dono do imóvel, permanece foragida.

O caso foi elucidado sob comando do delegado Gilberto de Aquino, que na época comandava a Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Bruna Torres foi sepultada em Manaus, sua cidade natal.

