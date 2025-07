Acompanhante de paciente queima braço de técnico de enfermagem com isqueiro

Compartilhar no facebook

Viatura da PM defronte a UPA Vila Prado - Crédito: arquivo

Um técnico de enfermagem de 44 anos foi vítima de agressão na noite desta segunda-feira (30) enquanto atendia uma paciente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o acompanhante da paciente, um homem de 36 anos, teria se exaltado ao exigir que o soro de sua mãe fosse trocado imediatamente. Em um momento de descontrole, o agressor utilizou um isqueiro e ateou fogo no antebraço esquerdo do profissional de saúde, causando uma queimadura.

A vítima foi atendida e acompanhada por colegas da equipe de enfermagem, e posteriormente procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

