Acidentes com veículos causaram 88 interferências na rede elétrica da região de São Carlos

No Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização para a segurança no trânsito, a CPFL Paulista reforça os alertas sobre os riscos e transtornos decorrentes de acidentes envolvendo veículos e a rede elétrica. Essas ocorrências, que abrangem colisões diretas contra postes e equipamentos e rompimento de linhas aéreas, causaram 88 interrupções de longa duração no fornecimento de energia para clientes da região de São Carlos entre janeiro e março deste ano.

O levantamento indica redução de 12% no comparativo com o mesmo período de 2024, quando foram registrados 100 casos em 24 cidades atendidas pela CPFL Paulista na região. A notificação alerta que, além das consequências às pessoas diretamente envolvidas, os acidentes de trânsito que afetam as estruturas do sistema elétrico podem afetar a população em geral, prejudicando o funcionamento de serviços essenciais, como unidades de saúde.

"Os números são representativos. A segurança é um valor inegociável da CPFL e, por isso, nos unimos às campanhas de conscientização do Maio Amarelo, destacando os possíveis reflexos das ocorrências com veículos que atingem a rede", afirma o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Raphael Campos.

Colisões contra postes

As ocorrências envolvendo veículos, as colisões contra postes têm mais impacto para a população, pois geralmente cancelam reparos complexos. O atendimento ocorre em duas etapas: primeiro, as equipes de Operação eliminam o risco elétrico, isolam os circuitos comprometidos e restauram a energia para a maioria dos clientes. A seguir, as equipes de Obras e Manutenção reconstroem o trecho danificado.

Dependendo da gravidade do ocorrido, o trabalho pode ser mais demorado. “Apesar da pronta resposta dos nossos tempos, pode ser necessário aguardar a conclusão da perícia policial e a remoção do veículo, para então iniciar a substituição do poste atingido”, comenta Clauber De Marchi Pazin, gerente de Operações da CPFL Paulista.

Outro reflexo das colisões contra postes é que o condutor pode ter que arcar com os danos. Nos casos em que seja identificado o prejuízo legal, este é cobrado pela transação pelas configurações do correio, atualmente avaliados entre R$ 3 mil e R$ 14 mil, dependendo dos equipamentos instalados.

Dicas de segurança

A CPFL Energia, por meio de seu programa Guardião da Vida, lista algumas orientações para segurança no trânsito e em colisões contra postes.

Se houver queda de cabos ou de outras estruturas da rede, permaneça no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento emergencial da CPFL Paulista, que deve ser acionado pelo 0800-010 1010.

Em extrema necessidade de deixar o veículo mesmo tendo cabos caídos (incêndio, por exemplo), atenção: os ocupantes devem sair sem encostar na lataria, saltando ou arrastando os pés juntos, sem alternar as passadas, para que o corpo não conduza a eletricidade.

Para os pedestres, o alerta não é se aproximar e acionar imediatamente o socorro. Nenhum objeto, de qualquer material, deve ser usado para evitar fios partidos, com risco de choques.

Mais dicas sobre esse e outros temas do programa Guardião da Vida podem ser encontrados no site: https://guardiaodavida.com.br .

Maio Amarelo

O Maio Amarelo é idealizado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) e este ano tem como tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem anualmente no mundo em acidentes de trânsito. No Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o trânsito matou 392 mil pessoas entre 2010 e 2019, um aumento de 13,5% em comparação com a década anterior.

