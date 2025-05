Acidente no centro envolve três carros e pedestre atropelada

Compartilhar no facebook

Veículos envolvidos na batida e a pedestre sendo atendida: vítima sofreu ferimentos - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolveu três veículos e causou, ainda, o atropelamento em uma pedestre. As batidas aconteceram no início da tarde desta segunda-feira, 26, no centro de São Carlos.

A motorista de um Sportage transitava pela rua Conde do Pinhal e por motivos a serem esclarecidos, avançou pela rua 9 de Julho e acertou um Vectra, cuja motorista perdeu o controle e rodou no asfalto, atropelando uma mulher de 44 anos que tentava a travessia da 9 de Julho e por fim, ainda, acertou um Ford KA preto que estava estacionado.

As duas motoristas nada sofreram, mas, os três veículos sofreram danos materiais. A pedestre, por sua vez, com ferimentos pelo corpo, foi socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

