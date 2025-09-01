(16) 99963-6036
segunda, 01 de setembro de 2025
Segurança

Acidente no centro de São Carlos deixa vítima presa às ferragens

01 Set 2025 - 08h46Por Da redação
Local da colisão - Crédito: Maycon MaximinoLocal da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (1º), um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas 13 de Maio e São Joaquim, no centro de São Carlos, envolvendo um Renault Kwid e um Chevrolet Tracker.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor do Kwid seguia pela Rua 13 de Maio e não respeitou a sinalização de "pare", colidindo com o Tracker que trafegava pela Rua São Joaquim, que é via preferencial.

Com o impacto, uma das vítimas ficou presa às ferragens do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou utilizar ferramentas de corte para realizar o desencarceramento. Após ser retirada com segurança, a vítima foi pranchada e socorrida pela equipe, sendo encaminhada a uma unidade de saúde.

