Acidente na SP-225 deixa duas pessoas feridas

Um acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (4) na Rodovia SP-225, em Brotaas. A colisão traseira ocorreu no km 128,780, no sentido Oeste, por volta das 14h33, envolvendo um utilitário Fiat Strada e uma carreta Scania R450 que transportava Metilato de Sódio.

Segundo a Artesp, o condutor do utilitário se distraiu e não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira da carreta. Após o impacto, a Strada foi projetada para o canteiro central, onde permaneceu imobilizada até a chegada das equipes de resgate. Já a carreta parou no acostamento.

Duas pessoas que estavam no utilitário sofreram ferimentos leves e foram atendidas no local. O motorista da carreta não se feriu.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRV) esteve presente e solicitou a remoção dos veículos. O acostamento ficou interditado entre 14h33 e 16h50. O trânsito na região não sofreu grandes impactos.

A concessionária EIXO SP prestou apoio na ocorrência. As condições climáticas eram boas no momento do acidente.

