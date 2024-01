Acidente envolvendo duas motos e carro deixa jovem ferido no Itamaraty

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo duas motos e um carro eixou um jovem de 19 anos ferido nesta noite de sábado (20), na Rua João Muniz, no Jardim Itamaraty.

De acordo com informações, três motociclistas transitavam juntos pela via quando, por razões desconhecidas, um deles acabou atingindo uma das outras motos e caiu, batendo na traseira de um carro estacionado.

Com o acidente, o motociclista sofreu várias escoriações pelo corpo, trauma no dedo da mão e foi socorrido primeiramente pela motolância e depois por uma unidade básica do SAMU, que o encaminhou à UPA do Santa Felícia.

