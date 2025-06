Acidente entre Nivus e Ônix deixa uma mulher ferida em cruzamento

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado no cruzamento das ruas Major José Inácio e Rui Barbosa, no Centro, na tarde desta sexta-feira (6).

Segundo testemunhas, um Volkswagen Nivus trafegava pela rua Rui Barbosa, enquanto um Chevrolet Ônix seguia pela Major José Inácio. O condutor do Ônix teria avançado a sinalização de parada obrigatória, sendo atingido lateralmente pelo Nivus.

Com o impacto, o Ônix perdeu o controle da direção e colidiu contra um muro de um imóvel. A única vítima do acidente foi uma mulher de 37 anos que estava no Ônix. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada para a Santa Casa, apresentando ferimentos leves.

