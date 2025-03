Na manhã deste sábado, uma colisão entre dois veículos foi registrada no cruzamento da Rua Major José Inácio com a Rua Rui Barbosa, no centro. O acidente deixou uma pessoa ferida, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Até o momento, o estado de saúde da vítima não foi informado.

O local é conhecido por frequentes registros de acidentes. Equipes da Polícia Militar e do setor de trânsito estiveram no cruzamento para atender a ocorrência e organizar o tráfego. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Leia Também