Acidente entre carros deixa mulher ferida no Cidade Jardim

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na tarde desta segunda-feira (29), no bairro Cidade Jardim, e deixou uma mulher de 37 anos ferida. Ela era passageira de um Renault Sandero e sofreu ferimentos leves.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe da Motolância do SAMU e, posteriormente, foi encaminhada por uma viatura básica até a Santa Casa, onde passou por avaliação médica.

A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida das Gardênias com a Alameda das Orquídeas. O Renault Sandero seguia pela Avenida das Gardênias, enquanto o Fiat Argo trafegava pela Alameda das Orquídeas. No local, a sinalização de trânsito havia sido alterada recentemente, passando a exigir parada obrigatória para quem trafega pela Avenida.

Segundo o motorista do Sandero, por estar habituado à sinalização antiga e passar com frequência pelo trecho, ele acabou se confundindo e atravessou o cruzamento sem parar, atingindo a lateral do Fiat Argo.

Com o impacto, os dois veículos acabaram invadindo a calçada e colidiram contra a fachada de um comércio, atingindo ainda uma Chevrolet Montana que estava estacionada regularmente em frente a uma bicicletaria. O Sandero também acabou colidindo contra o veículo estacionado.

No Fiat Argo estavam quatro ocupantes, sendo dois adultos e duas crianças. Uma das crianças, de colo, estava corretamente acomodada na cadeirinha, e as demais utilizavam cinto de segurança. Nenhum dos ocupantes do Argo se feriu, ficando apenas assustados.

Leia Também