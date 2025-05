Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na região da rodoviária

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na noite m desta desta -feira (30) na Rua Rui Barbosa, esquina com a avenida Trabalhador São-Carlense, perto do terminal rodoviário.

Segundo informações apuradas no local, o motorista do carro alegou que estava com a visão prejudicada devido ao sol poente e, por isso, não conseguiu ver o motociclista que vinha pela Trabalhador. Ao tentar atravessar , o carro atingiu a moto na lateral.

O condutor da motocicleta, um homem de 22 anos, foi socorrido inicialmente por uma equipe do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, encaminhado à Santa Casa. Ele sofreu um trauma na perna, mas estava consciente no momento do atendimento.

