Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na na Vila Isabel

Moto ficou com a frente destruída - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (7), um acidente de trânsito ocorreu na Rua Coronel José Augusto Oliveira Salles, na Vila Isabel.

Segundo informações , o condutor de um automóvel, que seguia no sentido CDHU Praça Itália, realizou uma conversão proibida no meio da via. Durante a manobra, não percebeu a aproximação de um motociclista, que trafegava no sentido oposto.

O motociclista, um homem de 50 anos, colidiu frontalmente com o veículo e foi arremessado ao solo. Ele recebeu os primeiros socorros do profissional da Motolância, e posteriormente foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa. A vítima apresentava suspeita de fratura na clavícula.

