Acidente entre carro e moto deixa homem ferido no centro de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira, dia 9 de julho, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na Rua José Bonifácio, região central da cidade de São Carlos (SP).

Segundo informações apuradas no local, ambos os veículos trafegavam pela mesma via, porém em sentidos opostos. A motocicleta seguia no sentido Centro–Praça Itália, enquanto o automóvel, conduzido por uma mulher, seguia no sentido contrário (Praça Itália–Centro).

Ao tentar acessar o estacionamento de uma academia localizada na via, a condutora do carro não percebeu a aproximação do motociclista, que vinha em sua direção, resultando em uma colisão frontal.

O condutor da motocicleta, um homem de 48 anos, sofreu escoriações e um trauma na perna. Ele foi prontamente atendido por uma equipe da Unidade de Suporte Básico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para cuidados médicos.

Leia Também