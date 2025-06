Acidente entre carro e moto deixa homem ferido na Vila Isabel

Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado na manhã desta quarta-feira (04) na rua Santa Gertrudes, nas proximidades da rotatória que dá acesso à rodovia.

De acordo com informações apuradas no local, um Fiat Palio trafegava pela rua Santa Gertrudes no sentido CDHU/rodovia, quando não teria respeitado a sinalização de "pare" ao se aproximar da rotatória. No momento, uma motocicleta fazia o contorno da rotatória e acabou sendo atingida lateralmente pelo veículo.

Com o impacto, o motociclista, um homem de 37 anos, foi arremessado ao solo. Ele apresentava suspeita de fratura no tornozelo e foi socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

