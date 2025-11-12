Acidente entre carro e moto deixa homem ferido na Trabalhador São-Carlense

Crédito: Maycon Maximino
Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada na manhã desta quarta-feira (12) na Avenida Trabalhador São-Carlense, no sentido Centro–bairro.
De acordo com informações, ambos os veículos seguiam pela via — o motociclista pela faixa da esquerda e o condutor do carro pela faixa da direita — quando o motorista do automóvel tentou realizar uma conversão para a Rua Rui Barbosa. Ao mudar de faixa, o condutor não teria percebido a presença da motocicleta ao lado, cortando a frente do motociclista.
Com o impacto, o motociclista, de 42 anos, acabou colidindo na lateral do veículo e caindo ao solo. Ele sofreu uma possível fratura no ombro e precisou ser socorrido pela equipe do SAMU até a Santa Casa de São Carlos.