(16) 99963-6036
quarta, 12 de novembro de 2025
Segurança

Acidente entre carro e moto deixa homem ferido na Trabalhador São-Carlense

12 Nov 2025 - 09h34Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Acidente entre carro e moto deixa homem ferido na Trabalhador São-Carlense - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada na manhã desta quarta-feira (12) na Avenida Trabalhador São-Carlense, no sentido Centro–bairro.

De acordo com informações, ambos os veículos seguiam pela via — o motociclista pela faixa da esquerda e o condutor do carro pela faixa da direita — quando o motorista do automóvel tentou realizar uma conversão para a Rua Rui Barbosa. Ao mudar de faixa, o condutor não teria percebido a presença da motocicleta ao lado, cortando a frente do motociclista.

Com o impacto, o motociclista, de 42 anos, acabou colidindo na lateral do veículo e caindo ao solo. Ele sofreu uma possível fratura no ombro e precisou ser socorrido pela equipe do SAMU até a Santa Casa de São Carlos.

Leia Também

Colisão traseira deixa um ferido na rodovia Washington Luis
Segurança12h05 - 12 Nov 2025

Colisão traseira deixa um ferido na rodovia Washington Luis

Colisão entre carro e caminhão deixa homem ferido no Romeu Santini
Segurança08h56 - 12 Nov 2025

Colisão entre carro e caminhão deixa homem ferido no Romeu Santini

Engavetamento entre três veículos é registrado na rodovia Washington Luís
Segurança08h09 - 12 Nov 2025

Engavetamento entre três veículos é registrado na rodovia Washington Luís

Motociclista fica ferida em colisão traseira na rodovia Washington Luís
Segurança08h02 - 12 Nov 2025

Motociclista fica ferida em colisão traseira na rodovia Washington Luís

Colisão traseira entre moto e caminhão deixa homem ferido na SP-310
Segurança07h56 - 12 Nov 2025

Colisão traseira entre moto e caminhão deixa homem ferido na SP-310

Últimas Notícias