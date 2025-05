Acidente entre carro e bicicleta deixa mulher ferida na Vila Isabel

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta deixou uma mulher ferida no bairro Vila Isabel,na tarde desta terça-feira (20).

A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Coronel José Augusto de Oliveira Salles com uma rua ainda sem denominação. A vítima, uma ciclista de 28 anos, sofreu uma fratura no braço.

Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para receber atendimento médico. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

