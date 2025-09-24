(16) 99963-6036
quarta, 24 de setembro de 2025
Segurança

Acidente entre caminhão e bicicleta motorizada deixa adolescente ferido na Vila Nery

24 Set 2025 - 12h15Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Acidente entre caminhão e bicicleta motorizada deixa adolescente ferido na Vila Nery - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (24), no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Totó Leite, no bairro Vila Nery.

De acordo com informações apuradas, um caminhão carregado com óleo vegetal teria avançado a sinalização de “pare” e atingido uma bicicleta motorizada conduzida por um adolescente de 17 anos. Com o impacto, o jovem foi arremessado ao solo e o veículo acabou ficando preso sob o caminhão.

Equipes de socorro foram acionadas. O adolescente recebeu os primeiros atendimentos da motolância do SAMU e, em seguida, foi encaminhado por uma viatura até a Santa Casa de São Carlos. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito até a remoção dos veículos.

Leia Também

Carro tomba após colisão na avenida Getúlio Vargas em São Carlos
Segurança11h31 - 24 Set 2025

Carro tomba após colisão na avenida Getúlio Vargas em São Carlos

PM flagra jovem armado em carro no Jardim Embaré
Segurança11h17 - 24 Set 2025

PM flagra jovem armado em carro no Jardim Embaré

Professor é ameaçado de morte por suposta mãe de aluna
Santa Rita do Passa Quatro08h47 - 24 Set 2025

Professor é ameaçado de morte por suposta mãe de aluna

Incomodado com barulho provocado por Galinhas da Angola, morador de condomínio registra BO
São Carlos 08h36 - 24 Set 2025

Incomodado com barulho provocado por Galinhas da Angola, morador de condomínio registra BO

Força Tática prende homem por tráfico de drogas no São Carlos 8
Segurança08h30 - 24 Set 2025

Força Tática prende homem por tráfico de drogas no São Carlos 8

Últimas Notícias