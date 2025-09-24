Acidente entre caminhão e bicicleta motorizada deixa adolescente ferido na Vila Nery

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (24), no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Totó Leite, no bairro Vila Nery.

De acordo com informações apuradas, um caminhão carregado com óleo vegetal teria avançado a sinalização de “pare” e atingido uma bicicleta motorizada conduzida por um adolescente de 17 anos. Com o impacto, o jovem foi arremessado ao solo e o veículo acabou ficando preso sob o caminhão.

Equipes de socorro foram acionadas. O adolescente recebeu os primeiros atendimentos da motolância do SAMU e, em seguida, foi encaminhado por uma viatura até a Santa Casa de São Carlos. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito até a remoção dos veículos.

