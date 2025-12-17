Acidente entre bicicleta motorizada e carro deixa jovem ferido na Vila Brasília

Crédito: Maycon Maximino

No fim da tarde desta quarta-feira (17), um acidente de trânsito foi registrado no bairro Vila Brasília, em São Carlos. A colisão envolveu uma bicicleta motorizada e um carro, no cruzamento das ruas Luiz Martins Rodrigues e João Batista de Arruda.

Segundo informações apuradas no local, o veículo trafegava pela rua Luiz Martins Rodrigues, enquanto a bicicleta motorizada seguia pela rua João Batista de Arruda. O condutor da bicicleta, um jovem de 27 anos, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória, avançando o sinal de “pare” e colidindo violentamente contra a lateral do automóvel.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e ficou desorientado. A equipe do SAMU foi acionada, prestou os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminhou a vítima para a Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

