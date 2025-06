Acidente em cruzamento no Centro deixa uma pessoa ferida

Um dos veículos envolvidos - Crédito: Lourival Izaque

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira (13), no cruzamento da Rua Episcopal com a Rua Bento Carlos, no Centro de São Carlos.

Segundo as informações obtidas no local, um dos veículos trafegava pela Rua Bento Carlos quando colidiu com o Fiesta, que seguia pela Episcopal. Com o impacto, um dos condutores sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido por uma equipe de Unidade de Resgate (UR) e encaminhado à Santa Casa para avaliação médica. No local existe um semáforo, mas não foi possível saber quais dos motoristas passou o sinal vermelho.

