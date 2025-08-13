(16) 99963-6036
Colisão entre carro e moto é registrado na Avenida São Carlos

13 Ago 2025 - 13h27
No início da tarde desta quarta-feira, 13, um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua Humberto de Campos.

Segundo informações, o carro seguia pela Avenida São Carlos, no sentido Centro–Praça Itália, enquanto o motociclista trafegava pela Rua Humberto de Campos. No cruzamento, que tem um semáforo, o condutor da moto relatou que o sinal estava verde para ele, momento em que avançou e acabou sendo atingido pelo veículo.

O motociclista, um senhor, chegou a cair ao solo e sofreu um trauma na perna, mas não precisou de atendimento médico, havendo apenas danos materiais.

A Polícia Militar esteve no local para o registro da ocorrência.

