Acidente deixa um morto e outro gravemente ferido na Washington Luís

Crédito: Rota das Notícias

Um acidente de trânsito ocorrido no final da noite desta quinta-feira (18) deixou um homem morto e outro ferido na rodovia Washington Luís (SP-310).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do VW/Spacefox de 32 anos, seguia no sentido capital/interior quando no quilômetro 243, entre São Carlos e Ibaté, teve o carro atingido na traseira por um VW/Virtus.

Desgovernado, o Spacefox foi em direção ao canteiro lateral da rodovia e colidiu violentamente contra uma árvore. O passageiro de 35 anos não resistiu aos ferimentos e morreu preso nas ferragens, antes da chegada do socorro. Já o motorista foi socorrido e encaminhado até a Santa Casa de São Carlos.

O Corpo de Bombeiros e a concessionária Econoroeste atenderam a ocorrência que foi registrada na CPJ pela Polícia Rodoviária. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

